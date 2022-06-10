Астролог розповіла, коли чекати на різке загострення у війні з росією

Кінець серпня-початок осені — це більш-менш "тихий" період.

Астролог Ольга Медвецька, яка раніше розповіла про зміни на фронті на користь України, склала новий астрологічний прогноз на все літо 2022 року, в якому позначила його основні етапи.

Своє пророцтво вона опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм. Астролог зазначила, що це не точні та 100% дані, адже астрологія лише вказує на напрямок та тенденції подій, проте не вказує на деталі.

"Будуть і далі намагатися атакувати, і можливо десь матимуть успіх (про росіян). Але загальна тенденція – ставатиме менш запеклою на полі бою або звужуватиметься лінія фронту. Потім настане період без гостросюжетних новин. Набираємось сил, енергії для наступних етапів" — зазначає Ольга.

Основні періоди літа 2022 для України:

29.06 – 2.07 (і приблизно +/- тиждень до і після) – різка та жорстка ескалація, проте з 7.07 Марс переходить на знак Тельця, що означає, що Україна почне набирати сили. Це може бути значне постачання зброї, так і інша підтримка для українського народу.

18 – 21.07 – можливі зриви домовленостей, договорів, великий руйнівний обман.

29.07 — 13.08 — найнебезпечніший період літа, оскільки почнеться руйнація старого світу та зміна всього, що віджило себе. Це буде "щось дуже потужне" і, швидше за все, малоочікуване, непередбачуване.

Кінець серпня — початок осені — відносно тихий час, проте попереду "основний" період — це жовтень.

Раніше астролог Влад Росс передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.