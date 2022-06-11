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Гороскоп на 11 червня: Козерогам варто навчитися співпереживати, а Терезам не можна розповідати про свої плани

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 11 червня 2022 року
Гороскоп на 11 червня 2022 року

Ця субота підходить для отримання нових знань та допомоги нужденним

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Уникайте спілкування з негативними особами. Намагайтеся не зациклюватись на неприємностях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Виявляйте більше чуйності. Варто сьогодні ділитися своїми емоціями з оточуючими. Будьте відкриті.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки будуть сьогодні на боці амбітних Близнюків. Необдуманих дій цієї суботи краще уникати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для навчання, здобуття нових знань. Слід уникати любовних трикутників. До речі, Раків чекає вигідна пропозиція щодо роботи цього літа.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Уникайте чуток, особливо про себе. Бережіть свій час, адже це найважливіший життєвий ресурс. День підходить для шопінгу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила дадуть підказку, яка допоможе покращити життя. Намагайтеся сьогодні грамотно розподіляти свої сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять слухати інтуїцію. Також не бажано розповідати комусь про свої плани.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найменша недбалість сьогодні може призвести до фіаско. Заощаджуйте свої гроші та оцінюйте свої можливості. Додамо, що цього літа Скорпіони отримуватимуть одну перемогу за іншою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям заборонено сьогодні ризикувати та братися за складні завдання. Уникайте заздрощів, образ і ревнощів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Навчіться співпереживати. Цей день краще присвятити допомозі оточуючим. Раніше астрологи розповіли, що зірки підготували Козерогам особливі сюрпризи цього літа.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Слідкуйте за своїми словами. Необдумані дії зіпсують стосунки з друзями та рідними. Виявіть сьогодні більше тактовності з оточуючими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся сьогодні приймати людей такими, якими вони є. Забудьте все погане.

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#Знаки зодіаку #Астрологія #Щоденний гороскоп