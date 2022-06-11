Гороскоп на 11 червня: Козерогам варто навчитися співпереживати, а Терезам не можна розповідати про свої плани

Ця субота підходить для отримання нових знань та допомоги нужденним

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 червня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Уникайте спілкування з негативними особами. Намагайтеся не зациклюватись на неприємностях.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Виявляйте більше чуйності. Варто сьогодні ділитися своїми емоціями з оточуючими. Будьте відкриті.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки будуть сьогодні на боці амбітних Близнюків. Необдуманих дій цієї суботи краще уникати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для навчання, здобуття нових знань. Слід уникати любовних трикутників. До речі, Раків чекає вигідна пропозиція щодо роботи цього літа.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Уникайте чуток, особливо про себе. Бережіть свій час, адже це найважливіший життєвий ресурс. День підходить для шопінгу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила дадуть підказку, яка допоможе покращити життя. Намагайтеся сьогодні грамотно розподіляти свої сили.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять слухати інтуїцію. Також не бажано розповідати комусь про свої плани.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найменша недбалість сьогодні може призвести до фіаско. Заощаджуйте свої гроші та оцінюйте свої можливості. Додамо, що цього літа Скорпіони отримуватимуть одну перемогу за іншою.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям заборонено сьогодні ризикувати та братися за складні завдання. Уникайте заздрощів, образ і ревнощів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Навчіться співпереживати. Цей день краще присвятити допомозі оточуючим. Раніше астрологи розповіли, що зірки підготували Козерогам особливі сюрпризи цього літа.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Слідкуйте за своїми словами. Необдумані дії зіпсують стосунки з друзями та рідними. Виявіть сьогодні більше тактовності з оточуючими.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Намагайтеся сьогодні приймати людей такими, якими вони є. Забудьте все погане.