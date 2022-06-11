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Чекають неприємності: 3 знакам Зодіаку потрібно бути обережним у повню 14 червня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на повню 14 червня 2022 року Новина оновлена 11 червня 2022, 21:16
Гороскоп на повню 14 червня 2022 року

Прийняття важливих рішень краще відкласти Овнам, Тельцям та Скорпіонам

Цього вівторка, 14 червня, о 14:51 за київським часом відбудеться повня у сузір’ї Стрільця. Це принесе неприємності трьом представникам гороскопа.

Як заявляє ясновидиця з Азербайджану Жаля Алекперова, досить небезпечний період очікує на Овнів, Тельців і Скорпіонів.

Овни

Людям, народженим під сузір’ям Овна, необхідно бути обережними з покупками та інвестиціями. Є ймовірність, що витрати цього дня виявляться невиправданими.

Тельці

Тельцям варто уникати рутинних та монотонних справ. Будьте уважні до дрібниць, інакше є велика ймовірність допустити непоправну помилку.

Скорпіони

Скорпіонам у повню 14 червня слід уникати нових знайомств. Не слід довіряти людям, у яких ви не впевнені на всі сто, інакше потрапите в халепу.

Раніше астрологи розповіли, для людей яких знаків Зодіаку кінець червня 2022 року стане дуже успішним.

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#Знаки зодіаку #Астрологія #Гороскоп дня