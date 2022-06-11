Чекають неприємності: 3 знакам Зодіаку потрібно бути обережним у повню 14 червня
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Прийняття важливих рішень краще відкласти Овнам, Тельцям та Скорпіонам
Цього вівторка, 14 червня, о 14:51 за київським часом відбудеться повня у сузір’ї Стрільця. Це принесе неприємності трьом представникам гороскопа.
Як заявляє ясновидиця з Азербайджану Жаля Алекперова, досить небезпечний період очікує на Овнів, Тельців і Скорпіонів.
Овни
Людям, народженим під сузір’ям Овна, необхідно бути обережними з покупками та інвестиціями. Є ймовірність, що витрати цього дня виявляться невиправданими.
Тельці
Тельцям варто уникати рутинних та монотонних справ. Будьте уважні до дрібниць, інакше є велика ймовірність допустити непоправну помилку.
Скорпіони
Скорпіонам у повню 14 червня слід уникати нових знайомств. Не слід довіряти людям, у яких ви не впевнені на всі сто, інакше потрапите в халепу.
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