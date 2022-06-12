Три знаки Зодіаку, яким наприкінці червня 2022 року розіб’ють серце

Для цих знаків Зодіаку червень буде не найщасливішим періодом.

Астрологи, які раніше розповіли, які знаки Зодіаку збагатяться у червні, назвали трійку представників гороскопа, яким у перший літній місяць пощастить менше, особливо на любовному фронті. Наприкінці червня 2022 року ці знаки Зодіаку зіткнуться з розлученням зі своїм партнером.

Як пише dailyhoro, у другій половині червня зіткнутися з любовними перипетіями доведеться народженим під сузір’ями Риб, Близнюків та Скорпіонів. На жаль, цих знаків Зодіаку чекає багато переживань і сильний стрес через втрату коханих.

Близнюки

Близнюкам доведеться "пожинати плоди" своєї легковажності. Саме через те, що представники цього знака просто проігнорують, до чого досить відверто, бажання та потреби свого партнера, останній і поставить крапку у стосунках.

Скорпіон

Скорпіонів так захопить їхня робота, що вони забудуть, що у них є кохана людина, яка також вимагає до себе уваги. Щобільше, у спробах завоювати увагу Скорпіонів, їхні кохані лише отримають купу неприємних слів на свою адресу, що стане причиною розриву.

Риби

Мрійливі Риби дуже зануряться у свої переживання, через що почнуть приділяти увагу тільки собі, забувши про все на світі. За це вони матимуть "дозу" претензій від своєї другої половинки. Як результат — сварка та розлучення, причому ініціатива може бути як Риб, так і їх партнера.

Раніше астрологи розповіли, представники яких знаків Зодіаку навпаки знайдуть своє кохання цього літа.