"Очікуються важкі випробування": астролог попередила про складний період у війні з росією

За словами астролога, наступний місяць літа буде складним

Положення планет вказує на те, що в липні на Україну можуть очікувати важкі випробування. Другий місяць літа, ймовірно, стане одним із найскладніших у ході повномасштабної війни.

Як повідомляє "Телеграф", такий прогноз для України озвучила астропсихолог Лариса Гресь. За її словами, ситуація буде загострена до межі у плані військових дій.

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Астролог зазначає, що період напруги у липні під силу зупинити лише переговорами. За її словами, завдяки переговорам намітиться стагнація воєнного конфлікту.

"Велика ймовірність, що липень — нова точка відліку не лише у війні, а й в історії нашої держави", - повідомляється в астропрогнозі.

Крім того, астролог попередила, що липень і серпень будуть складним періодом для політичних еліт України. Труднощі чекають і на інші країни, що так чи інакше залучені до ситуації. Гресь повідомляє, що є ймовірність зміни політичних лідерів, або ж їхнього політичного курсу.

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"Якщо говорити конкретно про Україну, то липень місяць може бути руйнівним для країни. Архіскладним періодом липень буде і для президента України. І пов’язано це буде не лише із зовнішніми ситуаціями, а й з подіями всередині країни", — розповіла астролог.

Так, зірки обіцяють три періоди в житті Володимира Зеленського, які можуть кардинально його поміняти:

8-13 липня,

17-21 серпня,

6-10 жовтня.

У прогнозі також йдеться про певне затишшя в серпні, але тільки як про зміну формату дій. Причому вони залишаться актуальними і наступного року.

Астролог додала, що серпень і вересень можуть принести багато змін, а ситуація прийматиме якийсь дивний хід. Є ймовірність виникнення багатьох речей та подій, які нам буде складно як зрозуміти, так і прийняти.

"З жовтня наше життя почне набувати іншого формату, іншого сенсу, нам доведеться будувати наш світ наново", — підсумувала Гресь.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернутися раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астропсихолог Валентина Віттрок попередила про непростий період у житті нашої держави. Згідно з її астрологічним прогнозом, на Україну чекають важкі часи аж до лютого 2024 року.