Парад 6 планет: астролог розповіла, що чекає на Україну в цей час

Цього дня можна і потрібно планувати максимум справ: вдасться зробити все максимально швидко та успішно.

У п’ятницю, 24 червня, рано-вранці відбулася одна з найрідкісніших і унікальних астрономічних подій — парад 6-ти планет. Приблизно з 1.30 до 3.00 ранку Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Уран та Нептун вишикувалися на небі у рівну лінію, яку також "доповнив" і Місяць. Зазначимо, що подібна подія востаннє спостерігалася 18 років тому.

Астролог Марина Скаді (Марина Соколова)зазначає, що цей парад 6 планет — це провісник великих змін, адже з 24 червня Нептун зупиняється і готується перейти до ретроградного руху. Як це вплине на Україну, читайте далі.

Парад 6 планет 24 червня: що чекає на Україну

У ретроградному русі Нептун перебуватиме з 2 липня до 4 грудня 2022 року, і в цей час відбуватимуться різні історичні процеси, які створюватимуть новий вектор розвитку світу. Астролог зазначає, що астрологічна подія 24 червня несе у собі дуже сильну енергію, яка має руйнівну силу. Ця енергія здатна позбавити всього зайвого і розпочати період оновлень і нового порядку.

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Для України цей унікальний парад планет відкриває чудові перспективи, що допоможуть нашій країні посісти гідне місце у світі. Оскільки активізується і найвойовничіша планета — Марс, це означає, що можуть активізуватися різні процеси у військовій сфері. Для України це оснащення новими озброєннями, що допоможе наблизити перемогу над рф.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше Телеграф писав, що відомий астролог Влад Росс зробив обнадійливий прогноз для українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.