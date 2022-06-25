Астролог розповів, коли Україна переможе у війні з рф

Астролог зазначає, що війна закінчиться підписанням мирної угоди.

Астропсихолог Валентина Віттрок, яка раніше попередила українців про непростий період у житті нашої держави, розповіла, коли глави України та росії можуть сісти за стіл переговорів, щоб зупинити повномасштабну війну та припинити загибель людей та масштабні руйнування.

Своїм прогнозом астролог поділилася у коментарі для видання "Сегодня". Попри те, що в серпні 2022 року войовничий Марс буде досить активним, для України навпаки настане період, коли інтенсивність бойових дій стане меншою, і навіть можливо, що війна взагалі закінчиться.

Коли закінчиться війна в Україні

Валентина Віттрок зазначає, що наприкінці літа 2022-го року агресивний Марс провокуватиме країни не на військові дії, а навпаки на мирне вирішення конфлікту, внаслідок чого можуть відновитися переговори між Україною та росією. Цілком можливо, що вони швидко закінчаться підписанням мирного договору.

"Скоріш за все це відбудеться напередодні Дня Незалежності України", — сказала астролог, додавши, що цей "мир" буде тимчасовим, проте він закінчить військові дії.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернутися раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської області. Також він передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.