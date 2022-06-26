Настане кризовий момент: астролог назвала важливу дату у війні в Україні

Астролог зазначила, що невдовзі розпочнуться мирні переговори.

Бажання кожного українця зараз — це, щоб скоріше закінчилася війна, а оскільки конкретні дати називають лише астрологи, багато хто також починає звертатися до зірок. Астролог Анна Карпеєва слідом за своєю колегою Ольгою Медвецькою, яка раніше розповіла про зміни на фронті на користь України, повідомила, що незабаром на нашу країну чекає нова поворотна точка у війні.

Коли закінчиться війна в Україні

Своїм прогнозом Анна Карпеєва поділилася в ефірі програми "Ранок з Україною". Астролог зазначила, що наприкінці липня-початку серпня для України настане кризовий момент, проте він не обіцяє нічого поганого, а навпаки початок мирних переговорів, які "заморозять конфлікт".

"У серпні вже буде пів року, як у нас триває війна. Пів року — це завжди поворотна точка в будь-якому циклі, яка говорить про те, від чого нам відштовхуватися. Починаючи з серпня — вересня, будуть спроби якихось переговорів ", — стверджує Карпєєва.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Росс обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.