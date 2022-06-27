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Названо три знаки Зодіаку, для яких липень стане найуспішнішим місяцем року

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог озвучила прогноз на липень Новина оновлена 27 червня 2022, 10:57
Астролог озвучила прогноз на липень

У липні пощастить Козерогам, Терезам та Близнюкам

Липень принесе в життя деяких знаків Зодіаку зміни на любовному фронті, а декому буде везти протягом усього місяця. Найбільш сприятливий період очікує на таких представників зодіакального кола, як Козерогів, Терезів і Близнюків.

Як повідомляє "Телеграф", такий прогноз на липень озвучила астролог Василина Володіна. За її словами, успіх і удача будуть супутником тих знаків, які йдуть до своєї мети завзято, незважаючи на перепони.

Козеріг

Вами опікується господар 2022 року – Водяний Тигр. Тому в липні ви можете скористатися прихильністю фортуни та здійснити всі задумані плани. Вперед!

Терези

Липень — найбільш сприятливий період року для вас. Тож, усі завдання, які перед вами виникнуть, будуть виконані. Більше того, успіх супроводжуватиме вас і в справах любовних. Якщо ви самотні – зможете зустріти свою половинку, якщо вже у стосунках – то настане гармонія та ідилія.

Близнюки

Середина літа обіцяє чимало вдалих днів. Сміливо проводьте час у колі друзів. А от від великих грошових операцій зірки радять поки що відмовитися.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог передбачила кільком знакам Зодіаку поповнення гаманця вже найближчим часом. Дізнайтеся, кому зірки обіцяють багатство.

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