Полетять голови: як Молодий місяць вплине на хід війни в Україні

Новий місячний місяць готує країні-агресору жорстокі покарання та випробування.

Багато астрологи відзначають, що з серпня 2022 року вектор війни зміниться для України на краще, а ось астролог Олександра Івашина вважає, що позитивні доленосні зміни в нашій країні, а також у країні-агресорі, почнуться вже з кінця червня, а точніше з Молодика, який настав 29 червня о 5:52.

Свій обнадійливий астрологічний прогноз Олександра опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук. Астролог зазначає, що після Молодика активізуються потужні родові програми, які максимально включаться на захист України.

"Це буде колосальний імпульс, причому пов’язаний з військовими діями. Захист та очищення своїх територій та родових програм, причому масштабне. Це справді може бути жорстко та болісно, з елементами несподіванки, але доленосно та неминуче" — зазначає Івашина.

Також Молодий місяць "зачепить" і росію. Липень для рф — це місяць випробувань, в якому всі винні в агресії проти України будуть покарані. Астролог зазначає, що багато росіян жорстоко відповідатимуть за свою "націоналістичну великодержавну агресивну ідеологію".

"Світлі Сили вже здатні обрушити всю свою міць на захист справедливості. І полетять голови, а то й "відсікатимуться", відбудеться відхід у інший світ багатьох винних в агресії, причому, не тільки на полі бою, а й у владі" — спрогнозувала астролог.

Нагадаємо, астролог Лариса Гресь прогнозує для України складний період у війні. За її словами, липень несе розпал військових дій, а переговори можуть призвести до стагнації конфлікту.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий астролог Влад Росс обнадіяв прогнозом українців. Він упевнений, що перемога у повномасштабній війні за Україною, і йдеться про повне повернення окупованих рф територій – у тому числі ОРДЛО та Криму.