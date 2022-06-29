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Названо 4 знаки Зодіаку, на яких чекають неприємності найближчим часом

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог попередила про небезпечний вплив Марса
Астролог попередила про небезпечний вплив Марса

Овнам, Терезам, Козерогам та Ракам потрібно бути обережними через активність бога війни Марса

Положення планет говорить про те, що кінець червня і початок липня – напружено-небезпечний період для таких знаків Зодіаку, як Овен, Терези, Козеріг та Рак. За словами астрологів, сильний вплив матиме бог війни Марс, який буде активним і в серпні.

Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучила астролог Тетяна Чайковська у Facebook. За її словами, у зоні ризику саме ці чотири представники зодіакального кола.

Як пише астролог, бог війни Марс наприкінці цього місяця і на початку наступного створює відразу кілька аспектів із планетами руйнувань, стихійних лих та великих небезпек. Зокрема, 27 червня відбувся точний аспект із Сатурном, а вже в суботу, 2 липня, насувається стресовий аспект із богом підземного царства Плутоном.

У зв’язку з цим астролог повідомляє, що аж до 5 липня можливі дуже небезпечні й драматичні ситуації та події. Чайковська рекомендує в цей період не перебувати у місцях великого скупчення людей. За її словами, мітинги та інші виступи можуть у ці дні легко перейти в агресивну фазу, тому необхідно бути гранично уважними й обережними.

У зоні ризиків у період з кінця червня до початку липня такі знаки Зодіаку:

  • Овни,
  • Терези,
  • Козероги,
  • Раки.

Потім, йдеться у прогнозі, 6 липня Марс переходить із імпульсивного знака Овна у важковаговий знак Тельця. Це означає, пояснила астролог, що його енергія буде менш відчайдушно-різкою і не такою, що б’є через край.

Нагадаємо, астрологи виділили знаків Зодіаку, яким у середині літа протипоказано йти у відпустку. Відпочинок у липні для них може принести лише біди та неприємності.

Раніше "Телеграф" писав, що в середу, 29 червня, настав молодик. Астролог розповіла, як ця важлива космічна подія вплине на події в Україні та чи можна чекати на переломний момент у ході військових дій.

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#Рак #Астрологія #Ваги #Овен (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку)