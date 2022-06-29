Названо 4 знаки Зодіаку, на яких чекають неприємності найближчим часом

Овнам, Терезам, Козерогам та Ракам потрібно бути обережними через активність бога війни Марса

Положення планет говорить про те, що кінець червня і початок липня – напружено-небезпечний період для таких знаків Зодіаку, як Овен, Терези, Козеріг та Рак. За словами астрологів, сильний вплив матиме бог війни Марс, який буде активним і в серпні.

Як передає "Телеграф", такий прогноз озвучила астролог Тетяна Чайковська у Facebook. За її словами, у зоні ризику саме ці чотири представники зодіакального кола.

Як пише астролог, бог війни Марс наприкінці цього місяця і на початку наступного створює відразу кілька аспектів із планетами руйнувань, стихійних лих та великих небезпек. Зокрема, 27 червня відбувся точний аспект із Сатурном, а вже в суботу, 2 липня, насувається стресовий аспект із богом підземного царства Плутоном.

У зв’язку з цим астролог повідомляє, що аж до 5 липня можливі дуже небезпечні й драматичні ситуації та події. Чайковська рекомендує в цей період не перебувати у місцях великого скупчення людей. За її словами, мітинги та інші виступи можуть у ці дні легко перейти в агресивну фазу, тому необхідно бути гранично уважними й обережними.

У зоні ризиків у період з кінця червня до початку липня такі знаки Зодіаку:

Овни,

Терези,

Козероги,

Раки.

Потім, йдеться у прогнозі, 6 липня Марс переходить із імпульсивного знака Овна у важковаговий знак Тельця. Це означає, пояснила астролог, що його енергія буде менш відчайдушно-різкою і не такою, що б’є через край.

Нагадаємо, астрологи виділили знаків Зодіаку, яким у середині літа протипоказано йти у відпустку. Відпочинок у липні для них може принести лише біди та неприємності.

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