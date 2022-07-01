Відомий рунолог назвав дату, коли Херсон повернеться під контроль України

Рунолог упевнений, що зовсім скоро українські війська виженуть росіян із Херсона.

Коли закінчиться війна в Україні? — це питання, яке зараз цікавить весь український народ. На жаль, конкретної дати назвати ніхто не може, і все, що залишається це вірити в ЗСУ і нашу перемогу. Однак чому б і не поцікавитись прогнозами астрологів чи інших провісників для заспокоєння душі.

Відомий рунолог, фіналіст "Битви Екстрасенсів", емпат та цілитель Денис Маклашевський у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну в рамках проєкту шоу "Слава+" розповів, якою він бачить долю тимчасово окупованого Херсона. Провісник упевнений — місто повернеться під контроль України.

"Я бачу до кінця липня над Херсоном український прапор. Це говорить про те, що якщо я бачу над містом український прапор, значить моста вже не буде", — сказав Маклашевський.

Читайте також: Категорія Lifestyle Астролог попередив про складний етап у війні з росією: коли він закінчиться З 26 червня планета Марс перейшла у знак війни і перебуватиме там до 10 серпня

Також рунолог зазначив, що попри це, у липні на Україну чекає ще чимало випробувань, і перш ніж звільнити Херсон від російських окупантів, буде пролито дуже багато крові, проте чия вона буде — Маклашевський не бачить.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернутися раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської області. Також він передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.