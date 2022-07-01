Відомий рунолог назвав дату, коли Херсон повернеться під контроль України
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Рунолог упевнений, що зовсім скоро українські війська виженуть росіян із Херсона.
Коли закінчиться війна в Україні? — це питання, яке зараз цікавить весь український народ. На жаль, конкретної дати назвати ніхто не може, і все, що залишається це вірити в ЗСУ і нашу перемогу. Однак чому б і не поцікавитись прогнозами астрологів чи інших провісників для заспокоєння душі.
Відомий рунолог, фіналіст "Битви Екстрасенсів", емпат та цілитель Денис Маклашевський у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну в рамках проєкту шоу "Слава+" розповів, якою він бачить долю тимчасово окупованого Херсона. Провісник упевнений — місто повернеться під контроль України.
"Я бачу до кінця липня над Херсоном український прапор. Це говорить про те, що якщо я бачу над містом український прапор, значить моста вже не буде", — сказав Маклашевський.
Також рунолог зазначив, що попри це, у липні на Україну чекає ще чимало випробувань, і перш ніж звільнити Херсон від російських окупантів, буде пролито дуже багато крові, проте чия вона буде — Маклашевський не бачить.
Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс порадував прогнозом щодо російсько-української війни. За його словами, Україна має всі шанси повернутися раніше окуповані території, зокрема – райони Донецької та Луганської області. Також він передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін.