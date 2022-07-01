Названо три знаки Зодіаку, яким здорово пощастить у липні

Козеріг, Риби та Лев – головні щасливчики цього місяця

У липні-2022 деяким знакам неймовірно пощастить на любовному фронті, а когось тотальний успіх та удача очікують у всіх без винятку сферах життя. Фортуна цього місяця стала на бік таких представників зодіакального кола, як Козеріг, Риби та Лев.

Як пише "Телеграф", про цих головних щасливчиків свідчить гороскоп на липень-2022. Положення зірок і планет говорить про те, що для Козерогів, Риб і Левів будуть відчинені всі двері, а труднощі, які виникнуть на шляху цих знаків, будуть долатися легко і блискавично.

Козеріг

Випаде шанс придбати нові корисні звички, які допоможуть встигати все і скрізь. Так, несподівані справи цього місяця на вас чекатимуть, але усі проблеми ви зможете вирішувати, як за помахом чарівної палички. Адже липень для цих знаків – період успішного збігу обставин, що працює на вас. Події, що відбуватимуться протягом місяця, залишать приємні враження. Про те, що чекає на цей знак сьогодні, читайте в гороскопі для Козерога на день.

Риби

Липень буде динамічним та сприятливим. Саме Риби – найщасливіший і нафартовіший знак цього місяця. Але зірки радять не ризикувати зайвий раз. Сьогоднішній гороскоп для Риби розповість, що приготував перший день липня.

Лев

У липні пощастить і цим представникам зодіакального кола. Ви нарешті зможете подолати шкідливі звички. З’явиться мотивація на самовдосконалення. Для вас будуть відкриті всі шляхи, але пам’ятайте: потрібно докласти зусиль у напрямку своїх цілей і бажань. Про гороскоп для Лева на сьогодні дізнайтесь на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку опинилися в небезпеці на початку липня. Астролог зробила попередження через активність "планети війни" Марса.