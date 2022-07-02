Найжорстокіші знаки Зодіаку

Вибудовувати стосунки з цими непростими та норовливими знаками дуже важко

Жорстокість проявляється у всіх по-різному як на фізичному рівні, так і на моральному. Астрологи, які назвали найбільш балакучих знаків Зодіаку, розповіли, особистості яких сузір’їв найжорстокіші.

Люди, які схильні із завидною постійністю демонструвати жорстокість, народжуються під трьома знаками Зодіаку – Скорпіона, Лева та Стрільця, пише Ukr.Media.

Скорпіони

Представники цього знаку Зодіаку не пошкодують навіть родичів, які торкнулися їх необережним словом. Скорпіони мститимуть усім кривдникам, морально знищуватимуть усіх, хто їм не подобається. Що чекає на цей знак у суботу, дізнайтеся в гороскопі для Скорпіона на сьогодні.

Леви

Самолюбство Левів краще не чіпати, інакше вони стануть нещадними, безжальними. Вони знущатимуться з кожного, кого зустрінуть. Люди цього знаку Зодіаку висміюватимуть кожного, щоб просто самоствердитися. Що чекає на цей знак 2 липня, дізнайтеся в гороскопі для Лева на сьогодні.

Стрільці

Прямолінійність Стрільців нерідко ранить навколишніх. Вони вміють чіплятися за живе, у чому й проявляється жорстокість цих індивідів. Але їх це не хвилює, тому що Стрільцям важливо завжди висловлювати свою думку, подобається комусь це чи ні. Що чекає на цей знак у суботу, дізнайтеся в гороскопі для Стрільця на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку вважаються найрозумнішими.