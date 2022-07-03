Екстрасенс розповів, скільки триватиме війна в Україні

Екстрасенс запевняє, що сумніватися в перемозі Україні не варто.

Становище планет і зірок свідчить про те, що до вересня не варто чекати на спад військових дій в Україні. Такий самий розклад прогнозує і відомий український екстрасенс та таролог Макс Гордєєв. Також він розповів, наскільки ще затягнеться ця війна, та чим вона закінчиться.

Гордєєв став гостем програми "Ранок з Україною", де він і поділився своїм прогнозом на майбутнє. Екстрасенс зазначає, що Україна обов’язково переможе росію і на неї чекає процвітання. Країна знову стане незалежною, сильною і поверне собі всі території та попри той жахливий та складний шлях, який зараз проходить наша батьківщина, її майбутнє дуже світле.

Також Гордєєв розповів, скільки ще триватиме війна з росією. Карти показали йому цифру 9, проте екстрасенс пояснив, що це число вказує загальний час, а не скільки залишилося. Тобто, за його прогнозом, війна затягнеться ще до жовтня-листопада, також якісь події відбуватимуться і в серпні (8 місяць) і вересні (9 місяць).

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Нагадаємо, рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.