"Бавовна" неминуча: астролог розповів, що буде з Кримським мостом

Експерт зазначив, що міст буде пошкоджено, але не повністю.

Відомий астролог Влад Росс, який раніше порадував прогнозом щодо російсько-української війни, а також передбачив, коли помре російський диктатор володимир путін, розповів, яка доля чекає Кримський міст. Зазначимо, що росіяни дуже бояться, що його знищать українці. Проте не виключено, що вони самі це зроблять.

А зруйнований міст буде, повідомляє Влад Росс у коментарі "Главреду". Астролог зазначає, що така "доля" була вирішена наперед будівництвом ще в 2018-му році, коли він тільки був відкритий.

Оскільки у цей період був темний Місяць, і настав 29-й сатанинський місячний день (15 травня 2018 — дата відкриття мосту), а Марс знаходився в жорсткому квадраті до Меркурія і Урану, це і означає, що споруда може бути зруйнована військовою ракетою та військовим шляхом.

"Нестійкість мосту показана в його натальній карті відкриття", — сказав астролог, додавши, що повністю він зруйнований не буде, проте значні пошкодження, які завадять нормальній транспортній розв’язці, неминучі.

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Також "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток військових подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.