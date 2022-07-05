Названо знаки Зодіаку, які легко і часто змінюють місце проживання

Овни, Близнюки, Скорпіони та Стрільці не уявляють своє існування без постійних поїздок

Такі знаки Зодіаку, як Овни, Близнюки, Скорпіони та Стрільці, не можуть обійтися у своєму житті без подорожей. Їм легко й безболісно переміщатися з країни до країни. Пригоди та переїзди лише підживлюють їх енергією.

Як передає "Телеграф", про знаки Зодіаку, яким легко змінювати місце проживання та перебування, йдеться у прогнозі астролога Ганни Федоренко у Instagram. Є щонайменше чотири представники зодіакального кола, для яких переїзд і подорожі – дрібниці.

Овен

Найрухливіший знак, відповідно і подорожі, переїзди в нього дуже часті. Люди-Овни легкі на підйом, швидко вирішують їхати, якщо там є якась непокірна вершина для них. Люблять пригоди. Гороскоп для Овна сьогодні дивіться на нашому сайті.

Близнюки

Завжди цікаво все нове та незвідане, тому будуть за будь-який рух. Охоче переїжджають, головне — із гарною компанією! Що віщують їм зірки — читайте в гороскопі для Близнюків на сьогодні.

Скорпіон

Їм скрізь добре. Важливо пристосовуватися до будь-яких обставин і почувати себе комфортно! Не прив’язуватися до одного місця проживання, бути готовим відпустити і поміняти будь-якої миті все. Оренда житла, часта зміна адрес — вітається. Які події чекають на Скорпіона сьогодні – дізнайтесь у гороскопі на день.

Стрілець

Основна їхня потреба, щоб залишатися на плаву – це подорож, хоча б раз на 3-6 місяців. Так ці знаки підживлюють свій ресурс. Можуть переїхати назавжди, якщо є певна мета. Гороскоп для Стрільців на день читайте тут.

Раніше "Телеграф" писав, що трійку знаків Зодіаку в липні чекає неймовірний стрибок кар’єрними сходами.