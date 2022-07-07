Названо 3 знаки Зодіаку з найрозвиненішою інтуїцією

Рак, Скорпіон, Риби приймають рішення інтуїтивно і не прогадують

Деякі люди вміють добре передчувати якісь події чи вирішувати щось, покладаючись головним чином на інтуїцію. Ніколи не підводить "шосте почуття" таких знаків Зодіаку, як Раки, Скорпіони та Риби.

Як пише "Телеграф", про це розповіла астролог Варвара в Instagram. За її словами, в натальних картах цієї трійки зодіакального кола є вказівки на те, що людина має дар передчуття. Чим більше вказівок на сильну інтуїцію в карті – тим впевненіше вона може покладатися на своє передбачення.

Рак

Цей знак — король інтуїції, яку він має від народження. Єдиний із знаків, хто ніколи не критикуватиме, не ставитиме під питання дар передбачення, телепатію чи телекінез. Про те, що чекає на Рака сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Скорпіон

Любить користуватися власною інтуїцією. Часто може маніпулювати оточуючими людьми. А щоб збагнути внутрішній світ людини, інтуїція – сильний інструмент. Скорпіонові мало разового занурення у внутрішній світ людини, він робить ці занурення щоразу, коли щось не розуміє. Гороскоп для Скорпіона на день – на нашому сайті.

Риби

Ці знаки мають вроджену інтуїцію. Кроку не зроблять, перш ніж не порадитися з альтер его. Для Риб проблемне не розуміння інтуїції, а повернення до реальності, адже потрібно не тільки тонко відчувати, а й швидко діяти. Життя – воно ж тут, а не десь за сімома хмарами. Як складеться день для Риб – можна дізнатися у їхньому гороскопі на день.

Раніше "Телеграф" писав, які жінки вважаються найжадібнішими за знаком Зодіаку.