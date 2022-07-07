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Тещам варто бути напоготові: топ-3 найгірших зятів за знаком Зодіаку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп про Стрільців, Водоліїв та Риб
Гороскоп про Стрільців, Водоліїв та Риб

Ці чоловіки стануть кошмаром для батьків дівчини

З деяких представників гороскопа виходять ідеальні чоловіки, які завжди ладнають із дружинами та їхніми батьками. Однак є й такі чоловіки, які точно стануть кошмаром для батьків коханої.

Найгірші зяті серед знаків Зодіаку, як пише meta.ua, це Стрільці, Водолії та Риби. Астрологи заявляють, що про спокійне життя з цими чоловіками можна забути.

Стрільці

З тещею та тестем чоловік-Стрілець підтримуватиме добрі стосунки, проте ці представники гороскопа нерідко будуть брехати своїм дружинам, і до того ж майстерно. Вони можуть завести роман на стороні. А що приготували їм зірки у четвер, дізнайтесь у гороскопі Стрільця на сьогодні.

Водолії

Чоловіки-Водолії бережуть свою свободу, тому постійно десь пропадають. З таким чоловіком дружина буде змушена сама вирішувати проблеми та покладатися лише на свої сили. Що на них чекає 7 липня, дізнайтесь у гороскопі Водолія на сьогодні.

Риби

Чоловік-Риба ніколи не зрадить і не скривдить дружину, проте залишиться дитиною на все життя. Їм потрібна дружина-матуся, оскільки такі чоловіки не люблять брати на себе відповідальність. У результаті всі важливі моменти у житті доведеться вирішувати дружині. Що на них чекає 7 липня, дізнайтесь у гороскопі Риб на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, чоловіки яких знаків Зодіаку з легкістю підуть "наліво".

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#Стрілець (знак зодіаку) #Водолій (знак зодіаку) #Риби (знак зодіаку)