Топ-4 знаки Зодіаку, з яких виходять жахливі друзі
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Для підтримки міцної дружби докладати зусиль ці індивіди не будуть
Астрологи, які раніше назвали топ 3 знаки Зодіаку, які є поганими зятями, розповіли, хто з представників гороскопа стає найгіршим другом.
Відомо, що для підтримки міцної дружби треба працювати: йти на компроміс, допомагати у важких ситуаціях, переступати в якісь моменти через себе. Однак ці 4 знаки Зодіаку просто не вміють дружити. Приятелі з них виходять жахливі, пише Ukr. Media.
Овни
Овни ставлять свої інтереси та комфорт на перше місце. Вони егоїстичні і вперті, що не дозволяє їм йти на поступки, жертвувати чимось. Що чекає на цей знак у п’ятницю, дізнайтесь у гороскопі Овна на сьогодні.
Тельці
Тельці не ділитимуться чимось особистим зі своїми приятелями. Ця скритність іншим здаватиметься такою, що відштовхує. Що чекає на цей знак 8 липня, дізнайтеся в гороскопі Тельця на сьогодні.
Раки
Якщо щось було сказано голосніше, ніж зазвичай, люди цього знака Зодіаку вважатимуть це наміром образити, розкритикувати. Уразливі Раки після цього віддадуть перевагу абстрагуватися, чим ставити у ступор своїх друзів. Що чекає на цей знак у п’ятницю, дізнайтеся в гороскопі Рака на сьогодні.
Леви
Себелюбні Леви вважають, що вони розумніші і найкращі. Такої зарозумілості ніхто не терпітиме, тому Леви тільки дратуватимуть всіх. Що чекає на цей знак 8 липня, дізнайтесь у гороскопі Лева на сьогодні.
Раніше астрологи розповіли, чоловіки якихось знаків Зодіаку з легкістю підуть "ліворуч".