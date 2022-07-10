Астролог назвав точну дату, коли Україна переможе росію

Вже до кінця 2022 року росія почне "давати задню".

Останнім часом, а саме з 24 лютого 2022 року, у всіх українців з’явилася ще одна спільна мрія: аби якнайшвидше почути заповітну фразу "Ми перемогли!", і щоб закінчилася війна в нашій країні. Варто зазначити, що становище планет та зірок, яке з 5 липня змінилося через спад активності планети війни Марса, активно вплинуло і на події в Україні, проте підсумок цієї війни все одно буде один — перемога буде за Україною.

Відомий астролог Влад Росс в інтерв’ю "УНIАН" зазначив, що ж у серпні 2022 року українська армія почне контрнаступ, і вже до кінця осені російські окупанти покинуть українську територію, адже ЗСУ доведе їх до адміністративних кордонів Росії. Також у цей період можуть розпочатись і мирні переговори.

"Вже в березні 2023 року буде підписана повна капітуляція росії. І тоді ми заберемо всі свої території, крім Криму. Цей острів рф обміняє на зняття з себе всіх санкцій" — каже Росс, додаючи, що питання Криму вирішиться вже після смерті путіна.

Читайте також: Категорія Гороскоп Астролог розповів, коли ЗСУ перейдуть у контрнаступ Незабаром окупантів на українських територіях не буде.

Нагадаємо, рунолог озвучив прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Раніше "Телеграф" писав, що ведичний астролог Ігор Нехаєв висловився про можливий розвиток воєнних подій в Україні. За його словами, найбільший вплив на перебіг бойових дій має "планета війни" Марс.