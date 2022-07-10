Повня 13 липня виявиться доленосною для двох знаків Зодіаку

Саме Терези і Леви можуть кардинально змінити своє життя у найближчу середу

Цієї середи, 13 липня, відбудеться повня під знаком Козорога, яка кардинально вплине на життя двох представників гороскопа.

Ця космічна подія матиме сильний вплив на людей, народжених під сузір’ями Терезів та Лева, пише gsminfo. Вони стануть справжніми улюбленцями долі.

Терези

Представникам цього знаку Зодіаку дуже пощастить у кар’єрному плані не лише згідно з гороскопом Терезів на сьогодні. Будуть значні успіхи, за які Терези отримають винагороду. Також, якщо хотіли змінити сферу діяльності – прапор вам до рук! Придивіться до нових вакансій — є великі шанси знайти роботу своєї мрії з розкішним прибутком.

Пощастить Терезам і в особистому житті. Зірки обіцяють вам яскраві пригоди з людиною, яка стане вашою долею.

Леви

Леви зможуть реалізувати давні плани та бажання, тому скористайтеся цією можливістю, як і сьогодні, про що говорить гороскоп Лева на 10 липня. Люди цього знаку Зодіаку отримають підвищення у професійній сфері та зароблять багато грошей. Справи підуть у гору.

Всесвіт сприятливо налаштований щодо Левів і в особистому житті. У повню можливий приємний сюрприз від коханої людини. Ви також можете зважитися на серйозні зміни: захочете укласти шлюб або зважитися на поповнення в сім’ї.

Раніше астрологи розповіли, на які знаки Зодіаку чекає довгоочікувана зустріч у липні 2022 року.