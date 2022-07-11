Отримають ніж у спину: два знаки Зодіаку, які в липні зіштовхнуться із зрадою

Для цих знаків Зодіаку липень стане випробуванням на міцність.

Астрологи, які раніше назвали три знаки Зодіаку, на які чекають кардинальні зміни в житті, на жаль, але засмутили новим прогнозом на липень, визначивши двох представників гороскопа, яких незабаром очікує зрада. Їм вдасться зберегти рівновагу і адекватно відреагувати на те, що відбувається, але внутрішньо вони будуть зламані.

Зрада у липні чекає народжених під сузір’ями Близнюків та Водолія, повідомляє "УНІАН". Наголошується, що ніж у спину може "прилетіти" як від близьких, друзів, так і від колег та партнерів.

Близнюки

Гороскоп на сьогодні для Близнюків прогнозує не зовсім гарний день, коли потрібно в усьому покластися на свою сім’ю та колег, проте, судячи з нового передбачення, краще робити це вкрай обережно, особливо на роботі. Комусь із ваших колег дуже не подобається те, як ви процвітаєте в кар’єрі, і цілком можливо захоче помочити вам репутацію. Астрологи попереджають, що ви не очікуєте такого підлого вчинку від цієї людини. Будьте уважнішими зі своїм колом спілкування.

Читайте також: Категорія Гороскоп Повня 13 липня виявиться доленосною для двох знаків Зодіаку Саме Терези і Леви можуть кардинально змінити своє життя у найближчу середу

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водоліїв обіцяє їм гарний день, проте особисте життя тішити їх у липні не буде. Не виключено, що представники цього знаку дізнаються про зраду своєї другої половинки. Хоч би що там було, не варто впадати в депресію та сильно сумувати. Ви повинні вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою, тим більше докоряти себе повинен/повинна зрадник. Проаналізуйте свою поведінку у стосунках і вирушайте у світле майбутнє з новим супутником/супутницею.

Раніше астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку чекають неприємності у липні 2022 року.