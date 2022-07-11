Отримають ніж у спину: два знаки Зодіаку, які в липні зіштовхнуться із зрадою
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Для цих знаків Зодіаку липень стане випробуванням на міцність.
Астрологи, які раніше назвали три знаки Зодіаку, на які чекають кардинальні зміни в житті, на жаль, але засмутили новим прогнозом на липень, визначивши двох представників гороскопа, яких незабаром очікує зрада. Їм вдасться зберегти рівновагу і адекватно відреагувати на те, що відбувається, але внутрішньо вони будуть зламані.
Зрада у липні чекає народжених під сузір’ями Близнюків та Водолія, повідомляє "УНІАН". Наголошується, що ніж у спину може "прилетіти" як від близьких, друзів, так і від колег та партнерів.
Близнюки
Гороскоп на сьогодні для Близнюків прогнозує не зовсім гарний день, коли потрібно в усьому покластися на свою сім’ю та колег, проте, судячи з нового передбачення, краще робити це вкрай обережно, особливо на роботі. Комусь із ваших колег дуже не подобається те, як ви процвітаєте в кар’єрі, і цілком можливо захоче помочити вам репутацію. Астрологи попереджають, що ви не очікуєте такого підлого вчинку від цієї людини. Будьте уважнішими зі своїм колом спілкування.
Водолій
Гороскоп на сьогодні для Водоліїв обіцяє їм гарний день, проте особисте життя тішити їх у липні не буде. Не виключено, що представники цього знаку дізнаються про зраду своєї другої половинки. Хоч би що там було, не варто впадати в депресію та сильно сумувати. Ви повинні вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою, тим більше докоряти себе повинен/повинна зрадник. Проаналізуйте свою поведінку у стосунках і вирушайте у світле майбутнє з новим супутником/супутницею.
Раніше астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку чекають неприємності у липні 2022 року.