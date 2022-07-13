Відомий екстрасенс спрогнозував долю Кримського мосту: "Снилось, що його підривають"

Гордєєв зазначив, що багато передбачень він бачить у снах.

Останні пів року українців дуже турбує лише одне питання, коли закінчиться війна, а також коли всі міста будуть звільнені з-під окупації росією. Якщо військові експерти нічого конкретного сказати щодо цього не можуть, то люди охоче звертаються до астрологів та екстрасенсів, які своїми прогнозами хоч трохи, але відволікають від поганих новин.

Також однією з тем, яку останнім часом обговорюють українці, є доля Кримського мосту, а якщо говорити ще простіше, то всіх цікавить: підірвуть його чи ні. Відповідь на це запитання відомий український екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв’ю "УНІАН".

"Я бачив уві сні, що його підривають. Тиша і раптовий вибух" — каже Гордєєв, додаючи, що найбільше це все відбуватиметься метаморфічно.

Також про долю Кримського мосту раніше розповідав і відомий астролог Влад Росс. Він вважає, що "бавовна неминуча", проте повністю міст зруйнований не буде. Будуть лише значні пошкодження, що порушать транспортну розв’язку.

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив свій прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.