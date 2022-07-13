"Голод і посуха": екстрасенс розповіла, що чекає на росію найближчим часом

Екстрасенс назвала дату, коли в рф можуть відбутися важливі зміни

Екстрасенс Ганна Єфремова заявила, що ті страшні злочини, які чинить росія на території України, не пройдуть просто так. За її словами, на державу-агресора найближчим часом очікують малорайдужні перспективи.

Про те, що чекає на росію в найближчі кілька років, вона написала у своєму Телеграм-каналі. Як зазначає Єфремова, на розвиток ситуації впливають одразу кілька важливих небесних тіл.

Так, екстрасенс пише, що натальна карта країни-агресора свідчить про великі ресурси, але водночас корупцію та обман на вищому рівні. За словами Єфремової, гороскоп росії говорить про те, що простий народ наділений дуже похмурим характером і жагою до швидкої нечесної наживи.

У найближчі два роки, йдеться в прогнозі, рф можуть очікувати серйозні внутрішні зміни. Єфремова зумовлює це активністю Сатурна, яка триватиме до 2023 року. Дуже сильні зміни всередині країни, за її словами, відчує кожен її мешканець.

"Особливо складно буде людям похилого віку, відбудеться сильний економічний спад. Експорт і міжнародні відносини зазнаватимуть небачених раніше труднощів. Важкі податки та запровадження норм на продукти харчування. Все це викликатиме максимальне невдоволення і революційні настрої. Голод та посуха", - озвучила прогноз для росії Ганна Єфремова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що карпатська мольфарка висловилася про можливу дату смерті путіна. За її словами, смерть диктатора приховуватимуть.