"Наш вирішальний бій": екстрасенс розповіла, як і коли Україна переможе у війні

Екстрасенс наголосила, що для глави держави зараз настає астрологічно нелегкий час.

Під час війни українські астрологи, тарологи та екстрасенси відклали всі свої любовні та індивідуальні розклади, і щодня стежать за тим, що зірки чи карти говорять про майбутнє України. Раніше ми писали, що астролог Наталія Власенко назвала чотири можливі дати закінчення війни, а тепер розповідаємо про прогноз українського екстрасенса Анни Єфремової.

У своєму Телеграм-каналі Анна склала невеликий прогноз, у якому наголосила, що найважливіше для українців, це "протриматися" до кінця 2022 року, адже з 2023-го року у нас з’являються шанси перемогти. Однак для цього весь народ має згуртуватися, щоб разом протистояти ворогові.

"Наша сила у нашій волелюбності, чесності, доброті. І у глави держави зараз настає астрологічно нелегкий час. І якщо він і отримуватиме удари, то точно це не повинно бути від нас. Тільки ставши одним кулаком! Ми зможемо протриматися! А ось з 2023 у нас з’являються шанси перемогти! Це наш вирішальний бій завдовжки пів року!" — пише Єфремова.

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Також екстрасенс зазначила, що у вересні 2022 року ситуація в країні стане легшою, але розслаблятися не можна, адже ворог знає свої сильні сторони та свій сильний час. Щобільше, світові еліти знову почнуть "підставляти підніжки" українському президентові, тож українці зараз як ніколи мають бути єдиними.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханова, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.