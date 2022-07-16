Не слабка стать: жінки за знаком Зодіаку, з якими жарти погані

Овни, Тельці та Козороги – найсильніші за характером особистості

Сила жінки не у фізичних можливостях. Коли справа доходить до прийняття рішень, ці представниці прекрасної статі виявляють свої сильні якості більше за інших. Вони можуть бути поганими дружинами, але назвати їх слабкою статтю язик не повернеться.

Астрологи розповіли, що жінки, які народилися під сузір’ями Овна, Тельця та Козорога, найсильніші. Про це пише cluber.

Овни

Овни — відповідальний знак Зодіаку. Через свою сильну натуру така жінка може лякати сильну стать, але тільки в тому випадку, коли вона захищає себе або близьких людей. Про те, що чекає Овна сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Тельці

Сильна сторона жінок-Тельців виявляє себе під час захисту ними близької людини. Якщо її хтось образив, Тельці зляться, і краще в цей момент у них не стояти на заваді. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Тельця на сьогодні.

Козороги

З жінкою-Козорогом жарти погані. Якщо Овни і Тельці намагаються захищати близьких, цей знак Зодіаку думає лише про себе. Якщо хтось спробує понизити її самооцінку, буде жорстка реакція у відповідь. Козороги застосують важку артилерію. Гороскоп Козорога на день – на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з представниць гороскопа стає ідеальними дружинами.