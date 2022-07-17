Три знаки Зодіаку незабаром чекає поповнення в сім’ї: кому час купувати коляску

Сім’ї цих знаків Зодіаку через 9 місяців стануть трохи більшими.

Астрологи, які раніше назвали три знаки Зодіаку, яким цього літа пощастить в особистому житті, розповіли, на кого незабаром чекають кардинальні зміни в житті, а саме на них чекає радісна звістка про майбутнє поповнення в сім’ї.

У липні 2022 року новини про дитину чекає народжених під сузір’ями Овнів, Близнюків та Козерогів, повідомляє belnovosti. Зазначається, що про поповнення представники цих знаків знають буквально наступного тижня.

Овен

Гороскоп для Овнів повідомляє, що вже до наступних вихідних народжені під цим сузір’ям відчують, що незабаром по їхньому будинку тупотітимуть маленькі ніжки. Так, появи дитини доведеться почекати, але цей час пролетить швидко.

Близнюки

У представників цього зодіакального сузір’я поки що дітей не буде, проте гороскоп для Близнюків повідомляє, що у когось із їхніх родичів незабаром з’явиться малюк, чому безмірно будуть раді і вони. Близнюки готуватимуться до поповнення так, наче народиться хтось у них.

Козеріг

Гороскоп для Козерогів повідомляє, що хтось із їхніх близьких скоро стане батьком, і на них чекає нова роль — тітки чи дядька, чи брата чи сестри. Попри свою зайнятість, представники цього знаку навіть відмовляться від своєї роботи на якийсь час, щоби провести час із рідними.

Раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку зможуть налагодити своє життя влітку 2022 року.