"Настане якась слава": таролог розповіла, що чекає на Україну восени 2022

Експерт наголосила, що Україна буде однозначним переможцем.

Питання, коли закінчиться війна в Україні, хвилює зараз величезна кількість людей. Задаються їм і астрологи, екстрасенси та тарологи, які іноді озвучують свої прогнози щодо подальшого розвитку бойових дій. Таролог Олена Бюн також розклала карти на долю України, і розповіла, що ж чекає на нашу країну восени 2022 року.

Свій прогноз вона опублікувала на своєму каналі в Ютубі. Олена зазначає, що осінь 2022 року буде вирішальним періодом для України, і в цей час відбудеться багато різних подій. Йдеться про завершення активної фази бойових дій та перехід до переговорів.

"Однозначно восени спостерігатимуться якісь зміни на краще. Буде ухвалення відповідальних, правильних, доленосних рішень, без яких шлях України вперед буде дуже скрутним... Настає якась слава та здійснення задуманих планів. Але дуже важливою є обачність" — зазначає Олена.

Також експерт вважає, що вже восени активні бойові дії будуть зупинені, і почнеться обговорення. Однак тут є свої нюанси.

"Потрібно обговорити багато чого, є нюанси. Це і повернення всіх територій, і виплата росією компенсації. Це не швидкий процес, але коли все це обмовиться, тоді буде світ", — вважає Бюн.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи прогнозують можливість звільнення великих міст України, які раніше захопили російські окупанти. За словами Анни та Олексія Суханових, це може статися вже цього місяця.

Тоді як відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.