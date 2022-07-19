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Приємні сюрпризи та зустрічі: для яких знаків Зодіаку серпень стане щасливим місяцем

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Останній місяць літа порадує трьох знаків Зодіаку
Останній місяць літа порадує трьох знаків Зодіаку

Тельцям, Ракам та Левам можна очікувати позитивних змін у житті

Незабаром настане останній місяць літа, який буде радісним для багатьох знаків Зодіаку і навіть здійснить їх заповітні мрії. Найщасливішими у серпні будуть три представники зодіакального кола — Тельці, Раки, Леви.

Такий гороскоп на серпень 2022 року озвучив ясновидець, екстрасенс, переможець "Битви екстрасенсів" в Україні Хаял Алекперов у коментарі Фактам ICTV. Виходячи з прогнозу, у деяких знаків місяць буде насиченим на приємні події та зустрічі, а зі справами все лагодитиметься як на любовному, так і на професійному фронтах.

Телець

Астролог прогнозує для Тельців позитивні зміни у житті та приємні емоції. Реалізуються ваші плани, які колись здавались нездійсненними. Тож не бійтеся робити перший крок і проявляти активність. Гороскоп для Тельців на сьогоднішній день можете дізнатися тут.

Рак

Цього місяця ви будете ставити нові цілі та працювати над ними. Найголовніше: все виходитиме, і дуже легко. У середині місяця можлива доленосна зустріч та знайомство з людиною, яка відкриє перед вами нові горизонти. Про те, що готує гороскоп для Раків на сьогодні, читайте на нашому сайті.

Лев

Кінець літа подарує приємні зустрічі. Є шанс поспілкуватись зі старими друзями, яких вже давно не бачили. В особистому житті зірки обіцяють вам позитивні події, а ваша кохана людина може порадувати несподіваним і радісним сюрпризом. Ознайомитись з гороскопом для Лева на сьогодні можна за цим посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи назвали знаків Зодіаку, на які найближчим часом чекають кардинальні повороти в житті. Йдеться про поповнення у сім’ї.

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#Серпень #Телець (знак зодіаку) #Рак (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку)