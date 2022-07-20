Заздрість — їхній вічний супутник: яких 3 знаків Зодіаку пригнічують чужі успіхи

Ці люди просто не вміють радіти здобуткам навколишніх

Є знаки Зодіаку, які викликають заздрість, а є такі представники гороскопа, яких чуже щастя та досягнення виводять із себе.

Астрологи розповіли, що найзаздріснішими вважаються люди, народжені під сузір’ями Скорпіона, Тельця та Близнюків. Про це пише meta.

Скорпіони

Недовірливий знак Зодіаку. Скорпіони можуть легко зіпсувати стосунки з іншими, і все через заздрість. Свої почуття ці люди ховати не вміють, тому нерідко з ними ніяково знаходитись поряд. Про те, що чекає на Скорпіона сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Тельці

Це дуже працьовитий представник гороскопа, проте часто через невпевненість у собі Тельці поглядають на досягнення інших. Людям цього знака здається, що на когось просто так удача впала з неба. Про те, що чекає на Тельця сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку є саме тими особистостями, які заздрять своїм сусідам. Близнюки будуть відчайдушно хотіти найкращу машину або будинок тільки тому, що вони є у знайомого або навіть найближчої людини. Гороскоп Близнюків на день – на нашому сайті.

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Раніше астрологи розповіли, чоловіки яких двох знаків Зодіаку зраджують направо і наліво.