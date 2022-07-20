Рус

Гроші руки палять: 3 найбільших марнотратів за знаком Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
560
Гороскоп про Овни, Левів та Терезів
Гороскоп про Овни, Левів та Терезів

Ці представники гороскопа найбільш марнотратні

Деякі знаки Зодіаку люблять вплутуватись у пригоди, особливо якщо у них на руках багато грошей.

Ці представники зодіакального кола готові спустити всі свої заощадження або заощадження іншої людини лише на себе коханих. Як пише cluber, найбільшими марнотратами є люди, народжені під сузір’ями Овна, Лева та Терезів.

Овни

Овни рідко жалкують про свої витрати. Представники цього знака Зодіаку майже не відкладають на "чорний день" і живуть невідповідно до своїх достатків. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Леви

Леви люблять створювати ілюзію багатого життя. Люди цього знака Зодіаку люблять розкіш, тому часто беруть у борг, користуючись кредитними коштами собі на шкоду. Про те, що чекає Лева сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Терези

Терези часто втрачають голову і витрачають більше, ніж можуть собі дозволити. Представники цього знака готові декілька місяців відмовляти собі у всьому, аби придбати бажану, але дорогу річ. Гороскоп Терезів на день – на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав про представниць трьох знаків Зодіаку, з якими небезпечно мати справу.

Теги:
#Овен (знак зодіаку) #Лев (знак зодіаку) #Терези (знак зодіаку)