Гроші руки палять: 3 найбільших марнотратів за знаком Зодіаку

Ці представники гороскопа найбільш марнотратні

Деякі знаки Зодіаку люблять вплутуватись у пригоди, особливо якщо у них на руках багато грошей.

Ці представники зодіакального кола готові спустити всі свої заощадження або заощадження іншої людини лише на себе коханих. Як пише cluber, найбільшими марнотратами є люди, народжені під сузір’ями Овна, Лева та Терезів.

Овни

Овни рідко жалкують про свої витрати. Представники цього знака Зодіаку майже не відкладають на "чорний день" і живуть невідповідно до своїх достатків. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Леви

Леви люблять створювати ілюзію багатого життя. Люди цього знака Зодіаку люблять розкіш, тому часто беруть у борг, користуючись кредитними коштами собі на шкоду. Про те, що чекає Лева сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Терези

Терези часто втрачають голову і витрачають більше, ніж можуть собі дозволити. Представники цього знака готові декілька місяців відмовляти собі у всьому, аби придбати бажану, але дорогу річ. Гороскоп Терезів на день – на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав про представниць трьох знаків Зодіаку, з якими небезпечно мати справу.