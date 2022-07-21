Яких двох знаків Зодіаку чекають лиха у молодик 28 липня

Невдачі будуть переслідувати їх на кожному кроці

У четвер, 28 липня, на нас чекає молодик. На відміну від зодіакальних щасливчиків літа, у цей особливий період у двох знаків Зодіаку почнуться проблеми.

Леви та Риби ризикують стати жертвами маніпуляцій та обману, пише meta. У когось вони будуть пов’язані з фінансами, а у когось з особистим життям.

Леви

Потрібно розгрібати недоліки Левам не лише сьогодні. У людей цього знака не вдасться день 28 липня з самого ранку. Вони почнуть отримувати непрохані поради від навколишніх, які не принесуть їм жодної користі. Роздратування не змусить себе довго чекати, що виллється у конфлікти з колегами та близькими людьми. Астрологи радять Левам не втрачати концентрацію, щоб не допустити помилки у фінансовій сфері.

Риби

Риби не будуть налаштовані на спілкування. Небажання вести розмови обернеться для представників цього знака Зодіаку розбіжностями та конфліктами як на робочому місці, так і вдома. Астрологи рекомендують Рибам відкласти всі переговори цього дня, щоб зберегти стосунки з навколишніми. Також слід дбайливо ставитись до грошей. Це стосується і 21 липня, згідно з гороскопом Риб на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, що три знаки Зодіаку зможуть здійснити все задумане наприкінці липня 2022 року.