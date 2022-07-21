Вони розіб’ють вам серце: 3 знаки Зодіаку, які вважають за краще йти по-англійськи

Це волелюбні та незалежні знаки Зодіаку

Астрологи, які раніше назвали найбільших марнотратів за знаком Зодіаку, розповіли, які представники гороскопа найбільше цінують свободу.

Саме Стрільці, Водолії та Леви не люблять, коли інші замахуються на їх особистий простір і час. У більшості випадків люди цих знаків Зодіаку остерігаються серйозних стосунків — вони починають почуватися у пастці і втікають за першої нагоди. Про це пише cluber.

Стрільці

Стрільці люблять мандрувати, тому рідко сидять на одному місці. У стосунках із постійним партнером згодом їм стає важко дихати, тому часто вони просто втікають. Про те, що чекає Стрільця сьогодні – дізнайтесь у його гороскопі на день.

Водолії

Водолії — одинаки, які воліють триматися осторонь решти світу. Багато хто з них не заводить серйозних стосунків та сім’ї, адже вони завжди припускають певні обмеження. Гороскоп Водолія на день – на нашому сайті.

Леви

Себелюбний Лев жадає уваги від свого партнера. Якщо він недоотримує турботу і визнання своєї особистості, він не думатиме двічі, перш ніж піти по-англійськи. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Лева на сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав про представниць трьох знаків Зодіаку, з якими небезпечно мати справу.