Настане переломний момент: відомий екстрасенс дав прогноз для України на серпень

Незабаром українські території очистяться від російських окупантів.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв, який раніше спрогнозував долю Кримського мосту, поділився своїм новим прогнозом для України та розповів про події, які чекають на нашу країну найближчим часом. Таролог упевнений, що серпень принесе українцям багато добрих новин.

Як повідомляє gsminfo, Гордєєв упевнений, що серпень — це переломний період у війні з рф, коли хлопці з ЗСУ візьмуть ініціативу до своїх рук і почнуть відганяти ворога до їхніх кордонів. Швидкої перемоги, на жаль, не буде, тому доведеться ще потерпіти.

Екстрасенс зазначає, що звільнення України від російських загарбників відбуватиметься поступово. Бійці ЗСУ крок за кроком, місто за містом "чиститимуть" нашу країну від окупантів. Оскільки серпень буде достатньо переломним та успішним для України, важливо не починати рано святкувати, адже тиша у кількох регіонах — це ще не світ по всій країні.

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Макс Гордєєв також нагадав і закликав українців бути на варті та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше рунолог озвучив свій прогноз для Херсона, який тимчасово перебуває під окупацією. Прогноз звучить обнадійливо.

Також відомий астролог Влад Росс прогнозує контрнаступну фазу у серпні. За його словами, до кінця поточного року російські загарбники почнуть йти з української території.