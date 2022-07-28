Молодик 28 липня: в чому його особливості та що заборонено робити в цей день

За словами астрологів, у день молодика можна сміливо займатися творчістю та розписувати свої цілі на майбутнє, а ось дещо робити небажано

У липні відбудеться важлива космічна подія місяця – молодик, коли Місяць опиниться у вогненному знаку Лева о 20:56 за Києвом у четвер, 28 липня. Багато астрологів називають його жовтим або золотим молодиком і кажуть, що він обіцяє проблеми для двох знаків Зодіаку.

У чому особливість молодого місяця 28 липня 2022 року, що рекомендують астрологи робити цього дня та які існують заборони для цієї дати – у матеріалі "Телеграфу". Астрологи в один голос кажуть, що цей липневий молодик дуже потужний.

Молодий місяць 28 липня: у чому його особливість

Як пояснює астролог Катерина Соловйова, липневий молодик буде особливим із трьох причин:

Так звані "Брама Лева", які зараз відкриті, несуть надзвичайно потужну енергію, пов’язану із зіркою Сіріус. Вона має великий вплив на всіх і допомагає чітко усвідомити і побачити свій істинний шлях. У так званий "портал достатку" до багатьох приходить ясність знання, розуміння життєвих завдань та місії душі. Четвер, коли відбувається молодик, це день найщедрішої планети Сонячної системи Юпітера. Через кілька годин після точної фази народження Місяця він почне ретроградний рух, а отже, акцентуються минулі події та ситуації. Має вплив і майбутня точна фаза кармічного з’єднання Марса, Урану та Висхідного Вузла. Вона відбудеться 1 серпня та суттєво вплине на наші плани та їх реалізацію.

За словами астролога, на нас чекає дуже цікавий період, що має низку нюансів, пов’язаних із плануванням завдань, складанням планів, загадуванням бажань і, найважливіше, – їх здійсненням.

Що можна і заборонено робити в молодик 28 липня

На думку астрологів, з настанням молодика потрібно бути уважними і дотримуватись заходів безпеки як вдома, так і на вулиці або в дорозі. У цей період не виключені сварки та розставання.

Чим слід зайнятися в день молодика:

планувати, розписувати свої плани, цілі та бажання

медитувати та палити свічки

гуляти на свіжому повітрі

займатися творчістю

Що не можна робити в молодик 28 липня:

проводити фінансові угоди

позичати гроші

сваритися, лаятись, ображатися

переїдати

стригти волосся

робити операції (крім термінових)

Як раніше писав "Телеграф", астролог Катерина Веркеєва розповіла про те, які події для України може принести молодик 28 липня 2022 року.