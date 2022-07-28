2 знаки Зодіаку, яким скоро не пощастить з грошима — на кого чекає "чорна смуга"

Рибам і Левам варто бути особливо обережними, проводячи операції з грошима

Ці представники гороскопа зазнають душевного болю від того, що можуть втратити всі кошти для існування.

На них відкрили полювання шахраї, пише meta. У життя цих людей може прийти затяжна "чорна смуга" у фінансовій сфері.

Риби

Риби можуть зіткнутися з аферистами. Астрологи рекомендують цьому знаку Зодіаку не підписувати підозрілі документи та не здійснювати перерахунок коштів на неперевірені реквізити. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Риб на сьогодні.

Леви

Леви зіштовхнуться із фінансовими втратами через неприємне знайомство. Уникайте збиткових угод, а також серйозно поставтесь до планування свого майбутнього. Про те, що готує гороскоп Лева на сьогодні, читайте на нашому сайті.

До речі, це не всі знаки Зодіаку, яким потрібно бути обережнішими з грошима. Наприкінці липня 2022 року проблеми у фінансовій сфері можуть торкнутися ще трьох представників гороскопа.