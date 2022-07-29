Названо знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у серпні

Фінансовий гороскоп на серпень говорить про те, що Козероги та Водолії отримають матеріальний прибуток

У серпні на деяких знаків Зодіаку може чекати море кохання та романтики, тоді як інші представники зодіакального кола купатимуться в грошах. Серед щасливчиків, яким зірки в останній місяць літа-2022 обіцяють багатство, виявилися Козеріг та Водолій.

Фінансовий гороскоп для цих знаків Зодіаку озвучив ясновидець, екстрасенс, переможець "Битви екстрасенсів" в Україні Хаял Алекперов у коментарі Фактам ICTV. Раніше він прогнозував, що серпень обіцяє тотальне щастя лише трьом представникам зодіакального кола.

Козеріг

Закінчення літа буде вдалим періодом для вирішення фінансових питань. Зірки обіцяють помітне покращення вашого добробуту. Головна порада астролога Козерогам: не відкладати на завтра те, що можете зробити сьогодні. Гороскоп для Козерогів на цей день можна дізнатися на нашому сайті.

Водолій

Серпень дарує цим знакам можливість розібратися у собі та отримати відповіді на питання, які давно вас турбували. Приємний бонус цього місяця – прибуток. Тому астролог закликає Водоліїв не прогаяти можливість отримати додатковий дохід. Дізнатись гороскоп для Водолія на сьогодні можна за цим посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Марина Скаді озвучила прогноз на серпень-2022 для України та розповіла, чи можуть українці чекати на переломний момент у ході бойових дій.