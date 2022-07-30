Жахливі подруги за знаком Зодіаку

З ними не варто втрачати пильності, щоб не зазнати душевного болю

На відміну від найгірших дружин за знаком Зодіаку, ці представниці гороскопа ще й найжахливіші подруги.

Жінки, народжені під сузір’ями Водолія, Риб, Овна та Близнюків не вміють дружити. З ними важко ділитися горем і радістю, а також отримувати заряд позитивних емоцій.

Водолії

Водолії — дівчата душевні і дуже доброзичливі. Однак часто вони витають у своїх думках, мріях. Через те, що Водолії постійно змінюють плани, на них не можна покластися. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Водолія на сьогодні.

Овни

Овни дуже товариські. Вони люблять ділитися історіями життя, розповідати анекдоти, веселити. Але пам’ятайте, що такі дівчата завжди оберуть власні інтереси, ніж міцну дружбу з будь-ким. Про те, що готує гороскоп Овна на сьогодні, читайте на нашому сайті.

Риби

Риби — дуже емоційний знак. Вони постійно вимагають до себе уваги, дати яке буває неможливо. Якщо їм не доводити свою відданість, Риби просто припинять усіляке спілкування. Гороскоп Риб на день – на нашому сайті.

Близнюки

Представниці цього знака будуть із задоволенням спілкуватися зі своїми подругами, але доти, доки у них не з’явиться кавалер. Близнюки повертатимуться до приятельок лише тоді, коли їм потрібно буде поплакатися в жилетку, але якщо в романтичних стосунках усе налагодиться — їх і слід простиг. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, з яких виходять жахливі зяті.