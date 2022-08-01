Названо три знаки Зодіаку, на які чекають бурхливі любовні пригоди в серпні

Скорпіони, Діви та Водолії в серпні купатимуться в коханні

Астрологи повідомляють, що серпень буде насиченим для багатьох представників зодіакального кола. Комусь із знаків неймовірно пощастить, а хтось, навпаки, плакатиме і сумуватиме. У любовній же сфері місяць обіцяє бути яскравим для Скорпіонів, Дів та Водоліїв.

Любовний гороскоп на серпень озвучив відомий український астролог Влад Росс у коментарі "Главреду". За його словами, цього місяця відбудеться багато важливих подій з огляду на майбутні напружені аспекти планет: активний Марс, Сонце у знаку Лева та уповільнений Меркурій.

Скорпіон

Астролог попереджає, що у серпні ці знаки Зодіаку можуть посваритися із партнерами аж до розриву стосунків. Причиною, за його словами, може стати коханець\коханка. В результаті ви розлучитеся з другою половинкою назавжди. Про гороскоп для Скорпіона на сьогодні – дізнайтесь на сайті.

Діва

Зірки обіцяють Дівам приємні події у серпні. Може виникнути таємна пристрасть, захоплення, зокрема коханець чи коханка. Своїми амурними справами вам не захочеться ні з ким ділитися. Що чекає на Дів сьогодні – читайте у гороскопі на день.

Водолій

Цей знак купатиметься у сімейному благополуччі. Є шанс отримати нових родичів. Цього місяця хтось із Водоліїв заведе курортний роман, а хтось урізноманітнить сексуальне життя. Що віщують Водолію зірки, "Телеграф" писав у гороскопі на сьогодні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог назвав знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у серпні. Серед щасливчиків, яким зірки в останній місяць літа-2022 обіцяють багатство, виявилися два представники зодіакального кола.