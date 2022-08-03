Віршів не напишуть, серенаду під вікном не заспівають: найбільш неромантичні знаки Зодіаку

Відносини з цією трійкою знаків Зодіаку не потішать казковістю та любовними несподіванками.

Астрологи, які раніше назвали найбажаніших жінок за знаком Зодіаку, розповіли про трьох представників зодіакального кола, які не вміють радувати свою другу половинку романтичними вчинками. Відносини з ними виходять досить холодними та практичними.

Люди, народжені під сузір’ями Овнів, Близнюків і Стрільців, навіть не намагаються влаштовувати сюрпризи своїй другій половинці. Вони вважають, що так їхні стосунки не зміцняться, пише belnovosti.

Овен

Представники цього знаку — палкі та пристрасні, але зовсім неромантичні. Овни вважають, що різні красиві жести та подарунки ніяк не доводять кохання, і в принципі це все зайве. Вони вважають за краще робити сміливі вчинки для своїх половинок. Гороскоп Овнів на день – на нашому сайті.

Близнюки

А представники цього зодіакального сузір’я просто не знають, як поводитися в такі моменти, та й подарунки вони вибирати не вміють, що вже говорити про слова про кохання. Іноді, звісно, вони виявляються такі схильності, проте втілити у реальність задумане в них не виходить. Про те, що готує гороскоп Близнюків на сьогодні, читайте на нашому сайті.

Водолій

Найцікавіше, що представники цього знаки знають, наскільки важливі романтичні жести, проте робити їх вони не поспішають. Водолії вважають, що ці вчинки не можуть допомогти зблизитися з обранцем. Краще буде придбати коханій/коханому цінний подарунок, який довго прослужить, а не просто радуватиме око. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Водолія на сьогодні.

Зазначимо, що жінка не кожного знаку Зодіаку здатна стати доброю дружиною. 3 представницям гороскопу уживатися з партнером складніше через важкий характер.