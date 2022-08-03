Названо знаки Зодіаку, які у серпні зустрінуть справжнє кохання

У коханні пощастить Водоліям та Овнам

Комусь із знаків Зодіаку в серпні зірки віщують багатство та успіхи у фінансовій сфері, а хтось буде щасливий у сімейних відносинах або нарешті зустріне своє справжнє кохання. Серед щасливчиків, які цього місяця купатимуться в коханні, опинилися Водолії та Овни.

Про це свідчить прогноз на серпень 2022 року, який озвучила український астролог Людмила Булгакова у коментарі "Фактам". За її словами, останній місяць літа може стати вирішальним у багатьох питаннях, зокрема тих, що стосуються особистого життя.

Водолій

Серпень стане непростим місяцем для Водоліїв і не все складатиметься так, як замислювалося. Натомість у любовній сфері очікуються дуже приємні події. Зірки дають "зелене світло", тож астролог радить сміливо вирушати на пошуки другої половинки. Гороскоп для Водолія на сьогодні – читайте тут.

Овни

Останній місяць літа буде вдалим для Овнів у ухваленні рішень. Фортуна буде прихильна до вас не лише у діловій сфері, а й на романтичному фронті. За словами астролога, цей період вдалий для створення сімейних союзів. Астролог радить усе задумане здійснити до кінця місяця, доки зірки будуть на боці Овнів. Про те, що віщує гороскоп для Овна на сьогодні, дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астролог назвав знаки Зодіаку, які несподівано розбагатіють у серпні. Серед щасливчиків, яким зірки в останній місяць літа-2022 обіцяють багатство, виявилися два представники зодіакального кола.