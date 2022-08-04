Названо три знаки Зодіаку, на яких у серпні чекає запаморочливий роман

У чилі щасливчиків, які купатимуться в коханні, опинилися Овен, Близнюки та Терези

У серпні астрологи прогнозують як радісні, так і сумні події у житті деяких знаків. І якщо комусь зірки обіцяють фінансові успіхи та багатство, то таким представникам зодіакального кола, як Овен, Близнюки й Терези, передвіщають щастя в особистому житті.

Про це свідчить любовний гороскоп цих знаків на серпень. Його озвучила астролопсихолог Валентина Віттрок у коментарі ТСН. За її словами, щоб особисте життя цього місяця не дало тріщини, бажано ставитися до близької людини з максимальним терпінням.

Овен

У серпні Овни можуть розраховувати на романтичні відносини. Також зірки обіцяють радість від дітей та численні задоволення. Астролог закликала цих знаків звернути увагу на інформацію, яка надходитиме до вас. За її словами, найближчим часом вона стане в нагоді як у роботі, так і в особистому житті. Про гороскоп для Овна на сьогодні читайте на нашому сайті.

Близнюки

Цього місяця любовна сфера життя вийде на перший план. На вас чекає раптовий і запаморочливий роман із людиною з іншого міста чи іншої країни. Ви будете насолоджуватися незабутніми зустрічами та романтичним листуванням. Усі Близнюки як мінімум можуть розраховувати на приємне спілкування, фонтан компліментів, що сприятливо позначиться на самооцінці. Про те, що чекає на Близнюків сьогодні, дізнайтесь у їхньому гороскопі на цей день.

Терези

Положення небесних тіл у серпні вказує на те, що у вашому житті давня дружба з кимось із оточення може несподівано перейти у бурхливий та яскравий роман. Більше того, ці відносини мають шанси на продовження і серйозні наслідки. Астролог зазначила, що у серпні самотні представники знаку зможуть влаштувати своє особисте життя. Гороскоп для Терезів на сьогодні шукайте в матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" писав, що незабаром деякі представники зодіакального кола зможуть весело провести час зі своїми друзями, зустріч із якими довго відкладали. Серед везунчиків три знаки Зодіаку.