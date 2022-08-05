Настав час перезавантажитися: названі знаки Зодіаку, яким терміново потрібен відпочинок

Левам, Дівам та Стрільцям зірки настійно рекомендують вирушити в якусь подорож

У серпні зірки обіцяють деяким знакам Зодіаку сплеск особистого життя та навіть весілля. А ось іншим представникам зодіакального кола вже навіть астрологи радять влаштувати перезавантаження і встигнути відпочити наприкінці літа. Серед цих знаків Лев, Діва та Стрілець.

Гороскоп на серпень 2022 року озвучила астропсихолог Валентина Віттрок у коментарі ТСН. За її словами, є як мінімум три знаки Зодіаку, яким відпочинок показано цього місяця. До того ж, зірки обіцяють для відпустки як матеріальні, так і моральні можливості.

Лев

За словами астролога, друга половина місяця ідеально підходить для поїздок будь-якої спрямованості та тривалості. Це може бути як відрядження, так і відпочинок. Невеликий перепочинок не буде зайвим навіть у нинішніх умовах. Гороскоп для Лева на сьогодні читайте на нашому сайті.

Діва

А ось Дівам небесні тіла рекомендують задуматися про відпустку вже у першій половині місяця. Це необхідно для відновлення життєвих сил. Поповнити енергію якраз можна під час відпочинку. А вже другу половину серпня присвячуйте роботі. Про те, що обіцяють зірки Дівам сьогодні, читайте в їхньому гороскопі на цей день.

Стрілець

У серпні у вас є не тільки бажання помчати кудись, а й можливості для цього. Тому сміливо вирушайте на відпочинок та відновлюйтеся як фізично, так і емоційно. Що віщують Стрільцям зірки сьогодні, можна прочитати в матеріалі "Телеграфу".

Раніше "Телеграф" писав, які представники зодіакального кола незабаром зможуть весело провести час зі своїми друзями, яких давно не бачили. Приємні сюрпризи чекають на три знаки Зодіаку.