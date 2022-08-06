Упертюхи ще ті: 2 знаки Зодіаку, які завжди йдуть напролом
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Ці представники зодіакального кола не знають слова "ні"
З цими знаками Зодіаку буває складно побудувати стосунки, оскільки вони найвпертіші з усіх.
Як пише cluber, такими є 2 представники гороскопа — Тельці та Козороги. Вони завжди наполягають на своєму і йдуть напролом у будь-якій ситуації.
Тельці
Тельцям властиво дотримуватися чітких планів та системи переконань. Це даруємо їм почуття безпеки. Такі люди ніколи не відмовляться від ідеї, що вже оселилася в їх голові. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Тельця на сьогодні.
Козороги
Самодостатні та досить самокритичні Козороги рішуче налаштовані на подолання будь-якої перешкоди. Представники цього знаку Зодіаку досягають успіхів і диктують правила, встановлюючи для себе та навколишніх дуже високі стандарти. Гороскоп Козорогів на день – на нашому сайті.
Раніше "Телеграф" писав, які представники зодіакального кола незабаром зможуть весело провести час зі своїми друзями, яких давно не бачили. Приємні сюрпризи чекають на три знаки Зодіаку.