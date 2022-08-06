Ризикують багато витратитися: трьом знакам Зодіаку доведеться розщедритися на початку серпня

На початку місяця гроші у цих індивідів просто розтечуться

Одним представникам гороскопа астрологи рекомендують відпочинок від робочої метушні, інших же попереджають про великі витрати, які чекають на три знаки Зодіаку.

На початку серпня 2022 року люди, народжені під сузір’ями Водолія, Близнюків і Терезів, виявлять марнотратство. Гроші буквально розтечуться, і провиною буде небажання цих індивідів контролювати свої пориви.

Водолії

Спонтанні Водолії не стануть ні в чому себе обмежувати, тому що взагалі не вважають за потрібне це робити. На початку місяця вони бездумно розпорядяться раптово отриманою великою сумою, проте на мілині Водолії не залишаться, оскільки вирішать інвестувати суму, що залишилася, у прибуткову справу. Гороскоп Водолія на день – на нашому сайті

Близнюки

Близнюкам, яким подобається отримувати задоволення від поточного моменту, організовують зустріч із друзями, де пригощатимуть усіх власним коштом. Але це буде доти, доки вони не заглянуть до свого, вже порожнього гаманця. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Терези

На початку серпня Терези не стануть собі ні в чому відмовляти. Вони придбають багато розкішних предметів, якими порадують себе і близьких. Тільки в середині місяця Терези відзначать, що варто було бути обережніше з витратами. Про те, що готує гороскоп Терезів на сьогодні, читайте на нашому сайті.

Нагадаємо, що у серпні зірки обіцяють деяким знакам Зодіаку сплеск особистого життя та навіть весілля.