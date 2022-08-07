"Залишаться копита та хвіст": екстрасенс передбачила, чим закінчиться війна в Україні

Експерт розповіла, чим закінчиться протистояння України та росії

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла про хворобу путіна, передбачила, як завершиться війна в Україні.

Експерт звернулася за допомогою до карт Таро і заявила, що на Україну чекає перемога. Проте термінів цієї радісної події Хомутовська не назвала. Про це вона розповіла під час інтерв’ю YouTube-каналу "Top".

За словами екстрасенса, росія відступить і на неї чекають поразки. "Це буде масивний розгром... Це буде важко для сторони, яка захоче домовлятися. Це однозначно рф. Там без варіантів... росію заганяють, від цієї супердержави залишаться копита та хвіст", — каже Хомутовська.

Також вона заявила, що до кінця 2022 року бойові дії поступово затихатимуть, але остаточно ще не завершаться.

Нагадаємо, раніше ведичні астрологи Суханови у своєму прогнозі для України на місяць запевнили, що Україна повністю відновить суверенітет. Щоправда, повернення Криму та Донбасу, згідно з астропрогнозом, треба чекати не цього року.