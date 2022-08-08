Постійно водять за ніс: названо трійку найбрехливіших знаків Зодіаку

Брешуть все, проте ця трійка робить це найчастіше.

Брехати — це недобре, і про це знає кожен з дитинства, проте не завжди корисно постійно говорити правду, як це роблять два знаки Зодіаку-правдоруба, про які ми писали раніше. Проте є й такі представники зодіакального кола, які люблять прибрехати. Зазначимо, що іноді вони роблять це на благо.

Астрологи виділили три найбрехливіші знаки — ним є люди, народжені під сузір’ями Близнюків, Львів та Козерогів, пише belnovosti. Це люди, які просто не можуть завжди говорити правду та залишатися відвертими.

Близнюки

Представники цього знаку Зодіаку дуже добрі, чуйні та уважні до оточуючих люди. Відразу й не зрозумієш, що така людина може виявитися брехуном, проте, на жаль, це так. Брехливість Близнюків ґрунтується на забудькуватості. Вони часто просто забувають попередити своїх рідних, друзів або колег про плани, що змінилися. І так і виходить, що Близнюки дурять. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Лев

Адже не дарма леви вважаються царями звірів, от і люди народжені під цим сузір’ям завжди прагнуть лідерства, але, на жаль, не всі роблять це чесно. Щоб домогтися лідерства і завоювати авторитет у оточуючих, представники цього можуть вигадати собі досягнення, а то й припишуть собі чужу роботу. Леви часто забувають, що все таємне рано чи пізно стає явним. Гороскоп для Лева сьогодні читайте на нашому сайті.

Козеріг

Брехня представників цього знака також в основному полягає в їхній забудькуватості. А точніше в тому, що за роботою, особливо тією, що їм подобається, вони можуть забути і про побачення, і про свято, і про обіцянку допомогти. Після того, як Козероги згадують обіцяне, то щоб не зіпсувати стосунки з рідними, та й щоб виправдати себе, вони щось вигадують. Гороскоп Козерогів на день – на нашому сайті.

Раніше "Телеграф" писав, які представники зодіакального кола незабаром зможуть весело провести час зі своїми друзями, яких давно не бачили. Приємні сюрпризи чекають на три знаки Зодіаку.