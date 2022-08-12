Відмінні коханці, але погані у стосунках: названо 3 знаки Зодіаку

За межами спальні справи будуть зовсім інакші

З цих знаків Зодіаку виходять найпристрасніші та найвміліші коханці, проте у стосунках з такими партнерами буде дуже складно.

Як пише cluber, серйозні стосунки з людьми, народженими під сузір’ями Овна, Скорпіона та Близнюків, є непростим випробуванням.

Овни

Близькість з Овнами запам’ятовується надовго. Вогненний представник гороскопа є по-справжньому пристрасним у ліжку, проте люди цього знаку Зодіаку часто провокують неприємні ситуації. Вони можуть вам не зателефонувати, забути про побачення чи взагалі віддалитися. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Овна на сьогодні.

Скорпіони

Астрологи відзначають, що Скорпіони є фантастичними партнерами в ліжку, проте вони надто самозакохані. Найчастіше представники зодіакального кола намагаються догодити лише своїм бажанням, не звертаючи увагу на потреби партнера. Через це близькі люди Скорпіонів відчувають себе на другому місці. Гороскоп Скорпіона сьогодні читайте на нашому сайті.

Близнюки

Ці представники гороскопа здатні доставити реальну насолоду в ліжку, проте поза спальнею все буде по-іншому. Близнюки мають звичку міняти свого партнера, намагаючись зробити його "кращою" версією. Тому у стосунках з ними потрібно бути терплячими, тому що у вас постійно шукатимуть недоліки. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Близнюків на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, хто з представників гороскопу найзаздріший. Їх пригнічують чужі успіхи, оскільки вони не вміють радіти за інших.