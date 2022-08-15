Найневезучіші знаки Зодіаку

Ця трійка і гадки не має, що вони зробили не так, щоб заслужити таку долю

На відміну від везунчиків серпня серед знаків Зодіаку, ці представники гороскопа найчастіше задаються питанням, що вони зробили не так "у минулому житті".

Астрологи зазначили, що люди, народжені під сузір’ями Діви, Терезів та Риб, є одними з найневезучіших представників зодіакального кола. Про це пише cluber.

Діви

З Дів виходять чудові порадники, проте коли справа стосується їх самих, вони не знають, як допомогти собі. Вони нервуються з будь-якого приводу, тому намагаються все контролювати. Якщо щось не виходить, можуть легко впасти в паніку. Коли їхнє життя складається з виправлення недосконалостей, Діви часто запитують, що вони зробили не так, щоб їх спіткала така нелегка доля. Гороскоп для Діви сьогодні читайте на нашому сайті.

Терези

Найбільше Терезів у житті дратує несправедливість. У світі завжди знайдеться щось таке, що порушує спокій та щастя людей цього знаку Зодіаку. Особливо Терези не можуть змиритися з ознаками старіння, що є природним процесом. Все вони сприймають дуже особисто, тому вирішуючи чужі проблеми, вони сприймають їх як свої. Читайте також, що віщує Терезам їх гороскоп на сьогодні.

Риби

Риби дуже часто потрапляють у курйози, а на незручні ситуації вони реагують різко та норовливо. Представники цього знаку Зодіаку постійно опираються реальності, оскільки не бажають знімати "рожеві окуляри". Найчастіше вони вирішують складну проблему під впливом алкоголю чи під контролем своїх емоцій. Про те, що чекає Риб сьогодні, дізнайтесь у їхньому гороскопі на день.

Раніше астрологи розповіли, яких знаків Зодіаку чекає фінансовий успіх до кінця 2022 року. Зірки обіцяють їм насичене особисте життя та везіння у фінансовій сфері.